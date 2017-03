Meßstetten (key). Stattliche 588 608 Euro gibt die Stadt aus, um Kanäle im gesamten Stadtgebiet inspizieren zu lassen, und zwar an die Firma RS Kanal- und Umweltservice in Balingen, wie der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen hat. Die Untersuchung ist notwendig, um Prioritäten setzen zu können für die Sanierung der Straßen, zu denen nun mal auch deren Unterwelt gehört.