Meßstetten Autofahrer kracht gegen die Straßenlaterne und verschwindet

Beim Durchfahren des Kreisverkehrs in Höhe des Edeka-Marktes kam sein Wagen ins Schleudern, und der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto. In der Ausfahrt des Kreisels prallte das Auto links gegen den Verkehrsteiler und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab.

Mast stoppt die Fahrt

Der Mast einer Straßenlaterne stoppte die unkontrollierte Fahrt. An der Unfallstelle wurden Spuren gesichert, die darauf hindeuten, dass das unfallverursachende Fahrzeug ein Mercedes Benz, Farbe silber, ist. Ein Stück weit wurde die Spur des Unfallflüchtigen in Richtung Hartheim, dann über die Ringstraße in Richtung Hein­stetten und zuletzt auch bis fast nach Schwenningen verfolgt, verlor sich aber dann.