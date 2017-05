Beim Vereinsausflug der Offizier- und Unteroffiziervereinigung Geißbühl ist das Ziel das Markgräfler Land gewesen. In der Nähe des Titisees legte die Gruppe den ersten Halt ein. Danach ging die Fahrt weiter durch das Höllental in Richtung Freiburg. Das Städtchen Breisach am Rhein wurde besichtigt, ehe eine zweistündige Führung mit Weinverkostung in der badischen Winzerkellerei auf dem Programm stand. Ein anschließender Besuch in einer Besenwirtschaft fehlte nicht. Im Weintreff Gunzenhausen in Seefelden erlebten die Ausflügler bei badischen Spezialitäten und einem guten Viertele vom Holzfass die Markgräfler Gastlichkeit hautnah. Foto: Sauter