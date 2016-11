Unter den 36 800 Zuschauern in der Fußballarena in Stuttgart waren bei der Partie des VfB Stuttgart gegen Eintracht Braunschweig auch 14 Flüchtlinge der Landeserstaufnahmestelle Meßstetten und die Streetworker des DRK Kreisverbandes Zollernalb. 90 Minuten haben die Lea-Bewohner und Betreuer zusammen mit 36 786 anderen Fußballfans gefiebert und in der 18. und 64. Minute gejubelt, als die beiden Tore für den VfB fielen. Für manchen war es das erste Mal, dass er so ein Spielereignis überhaupt miterleben durfte. Ohne eine Einladung des VfB Stuttgart wäre der Ausflug nicht möglich gewesen. Foto: Sauter