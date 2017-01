Meßstetten Aus einer Traumwelt in die nächste

In die Heimat zurückgekehrt, tanzten sie zu den Klängen von "Rock Me" um den Maibaum auf dem Dorfplatz –­ und ein gut gelauntes Publikum klatschte dazu.

Fitness legten die Damen von Beatrix Stingels Zumba­gruppe an den Tag, die wie entfesselt tanzten. Die Taekwondokas von Holger Braun zeigten spektakuläre Sprünge und zerbrachen mit bloßen Füßen Holzbretter. Die erfolgreiche Showgruppe des TSV, die "GymMeßtics", stecken derzeit in der Vorbereitung aufs Tuju-Stars-Landesfinale, das am 4. März in Albstadt über die Bühne geht – übrigens tritt dort erstmals auch die "Dance Crew" an. Unter dem Titel "Traumfänger" boten sie eine eindrucksvolle Show mit Hebefiguren und anderen akrobatischen, tänzerischen und turnerischen Elementen, in der unter anderem spinnennetzartig anmutende Reifen zum Einsatz kamen.

Etwas Besonderes hatten sich auch die nur in den Wintermonaten trainierenden "Albstepers" einfallen lassen – die Frauen, deren Kostüme in allen Regenbogenfarben glitzerten, wurden unversehens von bösen Geistern in einen Albtraum hineingezogen, behielten aber am Ende die Oberhand über die Dämonen.

Es folgten das große Finale, bei dem die Teilnehmer den brausenden Beifall ihrer Zuschauer entgegennahmen – und der schwäbische Schwank "Uff’s Aldedoil", dessen turbulente Szenen den Mitgliedern der Theatergruppe hinlänglich Gelegenheit boten, ihr mimisches Talent unter Beweis zu stellen.

Ferner standen eine reichhaltig bestückte Tombola, Barbetrieb und Tanz zur Musik des Duos "Regenbogen-Gold" auf dem Programm – die TSV-Mitglieder und ihre Gäste feierten bis in die frühen Morgenstunden.