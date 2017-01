Meßstetten Auf der Jagd nach den rosa Schaummäusen

Meßstetten-Unterdigisheim. Die Fasnet startet so langsam voll durch – auch in dem kleinen Meßstetter Ortsteil, der zur fünften Jahreszeit traditionell fest in Maushänden ist, hat die Narretei im Veranstaltungskalender ihren festen Platz. Ramona Pönisch, Zunftchefin der Unterdigisheimer "Deichelmäus", strahlte denn auch angesichts der vielen Gäste, die sich zur Abendstunde aufgemacht hatten nach Unterdigisheim, um sich mit Bonbons beschenken zu lassen oder – gegen die beißende Kälte – gar ein Schnäpsle zu ergattern.

Die Deichelmäus verteilten erwartungsgemäß weiße und rosa Schaummäuse – kein Kind, das nicht lauernd an der Umzugsstrecke stand, um eine der begehrten süßen Leckereien zu ergattern. Die Gäste der Deichelmäus-Premiere kamen erwartungsgemäß aus der weiten Nachbarschaft. Aus Hartheim waren die Michele ins Tal gereist, trotz des Endspurts für ihr eigenes Ringtreffen Mitte Februar und der vielen Arbeit, die eine solche Mammutveranstaltung mit sich bringt. Die fröhlichen Heidenstädter Bättlblätz besuchten den Nachbarort ebenfalls, und für den sprichwörtlich guten Ton sorgten Kapellen wie der Unterdigisheimer Musikverein oder die Nota-Kratzer.

Schöne Farbtupfer lieferten trotz abendlicher Dunkelheit die Häser der Narren – beispielsweise die aufwendig gearbeiten Gullen aus Renquishausen oder die Margrethausener Runkelriabaweible. Die Hasawedel der Narrhalla Boll waren nicht nur in flauschiges Fell eingepackt, sondern stilecht mit Karotte versorgt worden – etwas Gemüse ist gerade zur Fasnet sehr gesund.