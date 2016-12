Meßstetten Arie des Papageno erklingt auf der Tuba

Als Gastverein kam der Musikverein aus Reichenbach. Im Gegenzug zum eigenen Konzert, bei dem der Musikverein Unterdigisheim mitgewirkt hatte, gestalteten die Reichenbacher Musiker unter der Leitung von Werner Meßmer diesen Abend mit. Mit Ansagen zu den verschiedenen Stücken bot der MV Reichenbach ein abwechslungsreiches Programm.

Ob mit der fiktiven Filmmusik "Adventure" von Markus Götz oder mit dem Konzertmarsch "Semper Iuvenalis" von Günter Ernst Koch – es war ein unterhaltsamer Auftritt.

Fehlen durfte natürlich auch nicht ein Solostück. Auf der Tuba gespielt wurde die Arie des Papageno aus Mozarts Zauberflöte. Es war ein Genuss, den Gästen aus Reichenbach zuzuhören.

Nach "Mazel Tov" Mitglieder geehrt

Der Musikverein Unterdigisheim nahm nun Platz, und Peter Wäschle bat um Ruhe. Tina Gscheidle führte durch die musikalische Reise der Gastgeber. Mit einer Eröffnungsmelodie, die nach feierlichen Fanfaren und einem königlichen Einzug klang, eröffnete der Verein seinen Programmteil: "Allegro Festival" von Klaus-Peter Bruchmann.

Man merkte den Musikern die Anstrengung deutlich an, doch das, was Peter Wäschle ihnen zu vermitteln versucht hatte, setzten sie hervorragend um. Nach dem dritten Stück "Mazel Tov", was soviel heißt wie "Viel Glück" oder "Viel Erfolg", von Marc Jeanbourquin wurden zwei Personen für besondere Leistungen geehrt. Aus den Händen von Daniel Frey und Vivienne Trewin vom Blasmusik-Kreisverband erhielt Iris Holl eine Urkunde und einen Blumenstrauß für ihre 40-jährige Vereinstreue. Seit 1976 spielt sie beim Musikverein Unterdigisheim die Klarinette. Eine besondere Ehrung erhielt Simon Butz. Er verabschiedete sich an diesem Abend nach 67 Jahren vom aktiven Spielen beim MV. In der Laudatio wurden Butz’ Jahre im Verein geschildert.

Mit zwei weiteren Stücken ging es langsam dem Ende des Konzertabends entgegen. Noch einmal volle Konzentration zeigten die Frauen und Männer und spielten ein Dankeslied "Obrigado Meu Senhor" (auf Deutsch: "Danke, mein Herr"). Das letzte Stück des Abends sollte ein Medley italienischer Pop-Lieder sein. Doch mit fast nicht enden wollendem Beifall verlangten die Gäste eine Zugabe. Dieser Forderung kam der Musikverein bereitwillig nach, wie auch zuvor die Reichenbacher Musiker eine Zugabe spielen durften oder besser gesagt mussten. Sichtlich erleichtert verabschiedete sich Daniel Frey im Namen aller Beteiligten von seinen Gästen. Es war ein mehr als gelungenes Konzert.