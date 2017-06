Meßstetten Arbeiten sind beendet

Am Tag der Umstellung wurden die Einwohner für ungefähr 20 Minuten aus der Niederzone versorgt, was einen geringen Druckabfall zur Folge hatte. Inzwischen fließt das Wasser mit höherem Druck als früher durch die Leitungen, so dass sich vor allem die Löschwasserversorgung erheblich verbessert hat. Wie hoch der Druck genau ist, sollen mehrere Messungen erweisen, die in dieser Woche an verschiedenen Stellen im Ortsnetz vorgenommen werden.

Abgeschlossen sind inzwischen fast alle Arbeiten rund um den neuen Wasserhochbehälter, der ein Holzkleid erhalten hat. Im Bereich des Übergangs von der Zuleitung zum Ortsnetz muss noch der alte Schacht abgebrochen, ein Überfluthydrant gesetzt und zum Schluss der Straßenbelag hergestellt werden.