Meßstetten Anschaffung hat sich bewährt

Die aktive Wehr zählt derzeit 42 Männer und drei Frauen. Drei Aktive sind 2016 in die Altersabteilung übergetreten, einer ist aus- und einer wieder eingetreten. Um Tagesverfügbarkeit zu gewährleisten, wird die Abteilung von sieben Kameraden aus Hartheim, Hossingen, Oberdigisheim und Unterdigisheim unterstützt.

Von 58 Einsätzen 2015 ist die Zahl auf 55 Einsätze 2016 zurückgegangen, davon waren 35 in der Kernstadt: Es gab drei Kleinbrände, sechs technische Hilfeleistungen, acht Brandmeldealarme, fünf Tier-, sechs Umwelt und sieben sonstige Einsätze. Hinzu kamen in Hossingen drei, in Tieringen und Oberdigisheim je vier, in Unterdigisheim zwei, in Hartheim fünf Einsätze und in Heinstetten ein Einsatz sowie eine Überlandhilfe in Nusplingen.

Drei Menschen mussten mit der Drehleiter, zwei weitere nach einem Verkehrsunfall gerettet werden. Dass für einen Menschen jede Hilfe zu spät kam, mussten die Rettungskräfte psychisch verdauen. Abteilungskommandant Holger Hermann erwähnte auch die Großübungen in der Lea, an der Schule Oberdigisheim, mit der Nusplinger Wehr sowie Übungen und Fortbildungen in der Absturzsicherung und Erster Hilfe. 26 Dienstabende, darunter fünf Arbeitsdienste, standen im vergangenen Jahr an.