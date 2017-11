Meßstetten Annalena und Dorothea sind Botschafter für das Klima

Meßstetten. Annalena Huber und Dorothea Narr sind neue Umweltmentoren am Gymnasium Meßstetten. Umweltminister Franz Untersteller hat in Stuttgart knapp 80 Umweltmentoren an den Schulen des Landes ihre Abschlusszertifikate übergeben. Unter ihnen sind auch zwei Schülerinnen des Gymnasiums.