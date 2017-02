Meßstetten Anklage wegen kurzen Narrenbaums

Junge Holzhacker bieten einen Blickfang

Einen weiteren Blickfang boten die Gardemädchen sowie die Buben von der Jung-Gilde mit ihrem traditionellen Holzhacker-Tanz. Großen Beifall ernteten auch die Gardetänzerinnen, denen die Hau-Giebel zu ihrem ersten Platz beim Gardewettbewerb in Denkingen gratulierten. Probleme mit der Kleidergarderobe hatte eine Gruppe von Frauen, die trotz vollen Kleiderschranks nichts zum Anziehen gefunden hatten. Die Kinder-Showgruppe, die als kleine Gespenster auftraten, riefen mit ihrem Tanz "Teens on Fire" beim Publikum große Begeisterung hervor und kamen um eine Zugabe nicht herum. Höchste Konzentration war von den Pantomimen gefordert, von denen jeder einzelne einen Beruf darstellte.

Fast ein halber Wald zierte das Bühnenbild der Gildemänner, die als Jäger, sprechende Tanne, Wildsauen, Hund und Liebespärchen auftraten. Vom Hochsitz aus hielten sie nach den Wildsauen Ausschau. Dabei fiel den Jägern auch ein sehr verliebtes Pärchen auf einer Bank auf, das sich von ihnen aber nicht stören ließ.

Nicht ganz jugendfrei war der Auftritt mehrerer junger Männer, die hinter einem Klavier die Hosen herunterließen und eine angedeutete Klavierprobe mit ihrer Manneskraft zeigten. Was es in einem Wartezimmer und bei einem Arztbesuch so alles zu hören und zu sehen gibt, wurde den Besuchern in einem lustigen Beitrag nähergebracht.

Die Frauen der Spätlese gingen an den Strand zum Schwimmen und wurden dabei von einem großen Hai angegriffen. Doch das überstanden sie schadlos. Mit den Problemen der Midlife-Crisis kämpften die Männer vom Gildechor.

Der Richter wählt die kleine Strafe

Am Ende des anspruchsvollen und mit attraktiven Programmpunkten gespickten Zunftballs tagte das "ehrwürdige grobgünstige Narrengericht zu Hau-Giebel Heinstetten": Kurt Szofer klagte die Gildemänner wegen Nichteinhaltung der Länge des Narrenbaumes an, der anstatt 40 nur etwas mehr als 28 Meter lang war. Ihre Verteidigungsrede half den beiden freilich überhaupt nicht, und so wurden sie von Richter Felix Steidle zu einer kleinen Strafe, die sie bei einem der nächsten Umzüge zu erfüllen haben, verdonnert.

Schroft kommt nicht ungeschoren davon

Nicht ungeschoren kam Bürgermeister Frank Schroft davon, dem ein grobes Vergehen bei einem misslungenen Fassanstich angekreidet wurde. Er musste den Gardemädchen einen Karton Sekt spendieren, was er dann auch gleich in die Tat umsetzte.

Wegen des Tragens von Sonnenbrillen bei einem Narrenumzug sind Hau-Giebel-Vorsitzender "König Tobi der I." und sein Stellvertreter Wolfgang Krauß zur Wiedergutmachung bei einer der nächsten Veranstaltungen verurteilt worden.

Mit dem großen Finale, bei dem die Verantwortlichen der Gruppen geehrt wurden, sowie dem Singen des Heinstetter Narrenmarsches und anschließendem Tanz ging es noch bis tief in die Nacht hinein weiter.