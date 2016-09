Meßstetten Als Vermählte grüßen

MeßstettenEi-Ei-Ei: Still und leise, nur im ganz kleinen Familienkreis, haben sich Thomas Bareiß und Andrea Verpoorten das Ja-Wort gegeben und sich für die standesamtliche Trauung die Heimatstadt des 41-Jährigen CDU-Bundestagsabgeordneten ausgesucht. Groß gefeiert werden soll erst im nächsten Jahr, bei der kirchlichen Trauung. Bürgermeister Frank Schroft traute das Paar, das seit Anfang 2014 liiert ist. Auch die 43-jährige Braut ist Mitglied der CDU, war deren Schatzmeisterin in Nordrhein-Westfalen und von 2010 bis 2012 Landtagsabgeordnete in ihrem Heimatland. Seit Januar 2014 arbeitet sie für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin. Thomas Bareiß gehört dem Deutschen Bundestag seit 2005 an und hat bei der jüngsten Wahl eines der besten Direkt-Ergebnisse bundesweit eingefahren. Seit 2014 ist er Beauftragter für Energiepolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.