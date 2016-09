Meßstetten Als Vermählte grüßen

Meßstetten. Ei-Ei-Ei: Still und leise, nur im ganz kleinen Familienkreis, haben sich Thomas Bareiß und Andrea Verpoorten das Ja-Wort gegeben und sich für die standesamtliche Trauung die Heimatstadt des 41-Jährigen CDU-Bundestagsabgeordneten ausgesucht – für ihn ist es die zweite Ehe.

Bürgermeister Frank Schroft traute das Paar, das seit Anfang 2014 liiert ist und in Balingen und Berlin lebt. Auch die 43-jährige Braut ist Mitglied der CDU, war deren Schatzmeisterin in Nordrhein-Westfalen und von 2010 bis 2012 Landtagsabgeordnete in ihrem Heimatland. Seit Januar 2014 arbeitet sie für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin. Andrea Verpoorten gehört der gleichnamigen Unternehmerdynastie – bekannt für Eierlikör – an, auch wenn ihr Familienzweig keine Anteile am Unternehmen hält.

Groß gefeiert wird erst im nächsten Jahr