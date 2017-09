Meßstetten-Oberdigisheim. Für die Ortschronik anlässlich der 1250-Jahr-Feier in Oberdigisheim lässt die Ortschaftsverwaltung ein Luftbild aller Oberdigisheimer anfertigen. Dazu sollen sich alle Einwohner in Alltagskleidung, ohne Kopfbedeckung, auf der Staumauer des Stausees aufstellen. Mittels Drohne werden dann Fotos gemacht. Die Aufnahmen sollen am Samstag, 30. September, zwischen 13 und 15 Uhr gemacht werden. Bei schlechtem Wetter wurde als Ersatztermin Samstag, 7. Oktober, gleiche Zeit, festgelegt. Am Tag der Aufnahme wird die Bevölkerung etwa 45 Minuten vor Beginn mit einem Sirenensignal und Durchsagen der Feuerwehr an die Aktion erinnert. Alle Bewohner, für die der Weg zum Stausee zu beschwerlich ist, können sich am Rathaus einfinden und einen Mitfahrservice zum Stausee und zurück nutzen. 