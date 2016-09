Meßstetten. Eine Tageswanderung in Rottenburg unternimmt der Schwäbische Albverein Meßstetten am Samstag, 22. Oktober. Abfahrt mit dem Bus ist um 9 Uhr am Rathaus. Die vierstündige Wanderung führt zur Weilerburg und durch Weiler zur Katzenbacher Ziegelei und dem Apollotempel. Durch Bad Niedernau und an der Altstadtkapelle vorbei erreicht die Gruppe den Ausgangspunkt. Rucksackvesper wird empfohlen. Die Führung übernehmen Anneliese und Karl-Hans Kästle. Anmeldungen sollten wegen der Busreservierung rasch erfolgen und werden unter Telefon 07431/ 66 75 entgegen genommen. Nichtmitglieder sind willkommen, Familien mit Kindern erwünscht. Die Fahrtkosten betragen für Mitglieder zwölf Euro, für andere 15 Euro. Jugendliche von 16 bis 21 Jahren zahlen die Hälfte, Kinder in Begleitung eines Erwachsenen sind frei.