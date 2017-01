Die Leiter der Feuerwehraltersabteilungen in Meßstetten, Nusplingen und Obernheim haben im "Adler" in Obernheim Jahresabschluss gefeiert. Obmann Gerhard Zimmermann begrüßte auch den Meßstetter Gesamtkommandanten Matthias Schwarz in der Runde und dankte allen für die gute Zusammenarbeit. Der Dank kam prompt zurück – Zimmermanns Stellvertreter Günter Münzing überreichte ihm Auftrag aller AH-Leiter einen Essensgutschein.