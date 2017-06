Meßstetten Ärgerlich über viel zu viel Bürokratie

Meßstetten/Nusplingen/Obernheim (dili). In allen drei Kommunen ist die erste Änderung des FNP in den Gemeinderäten eingehend diskutiert und für gut befunden worden. Insofern sprach nichts gegen einen raschen Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung bei der Tagung des gemeinsamen Ausschusses im Meßstetter Rathaus. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Zuvor führte der stellvertretende Meßstetter Bauamtsleiter Thomas Faigle die Ausschussmitglieder in den FNP ein, der vor mehr als einem Jahr verabschiedet und öffentliche Ausgelegt worden war. Viele Träger öffentlicher Belange mussten ihre Zustimmung erteilen oder Änderungswünsche äußern und machten regen Gebrauch davon: 115 Anträge waren eingegangen. In vielen Gesprächen, so der mit der Ausarbeitung beauftragte Klaus Großmann, seien gute Kompromisse erzielt worden, so dass der erneuten Offenlegung nichts im Wege stehe.

Herzstück des FNP ist die Verlegung der L 440 in Tieringen und die Ausweisung eines Gewerbegebiets, zu dessen Gunsten andere Gewerbeflächen in Meßstetter Stadtteilen zurechtgestutzt werden mussten. Vorläufig herausgenommen aus der Planung wurde ein Schuppengebiet in Tieringen, das im regionalen Grünzug liegt, für das es aber nur einen Interessenten gab.