Meßstetten Achim Mayer weiß zu überraschen

Achim Mayer ging auf die erledigten Baumaßnahmen im Ort ein: den wieder aufgestellten Brunnen, das renovierte Buswartehäuschen, die Verlegung des Spielplatzes am Stausee und die Sanierung der Kneippanlage. 18 Einwohner mehr als vor Jahresfrist – 774 insgesamt – zähle Oberdigisheim, so Mayer, der zudem die Sanierung des Schwalbenweges für 2018 ankündigte.

Aufhorchen ließ Mayer die Gäste, als er von der Projektgruppe sprach, die Vorarbeiten für die dreitägige 1250-Jahr-Feier vom 31. August bis 2. September 2018 leiste. Die TSV-Tanz-Kids unterhielten die Senioren danach mit Tänzen zu den Songs "What do you mean" und "Can’t stop the Feeling" unter der Leitung von Margit Roth und Bianca Sauter. Pfarrer Thomas Epperlein hielt eine kurze Andacht und spielte auf dem Keyboard bekannte Volkslieder, zu denen alle mitsangen. Die ältesten Besucher waren Irma Link mit 86 Jahren und Walter Zahner mit 92 Jahren – sie erhielten ein Präsent. Nach geselligen Gesprächen endete der gemütliche Seniorennachmittag, und die DRK-Bereitschaft brachte die Senioren nach Hause.