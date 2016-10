Meßstetten Abenteuerlicher Rundgang im Wald

Mehr Qualität rausholen – nicht nur Brennholz

"Beim Fällen von Laubholz ist noch mehr Fachwissen und Können gefragt als beim Nadelholz", erklärte Richert. An vielen Stellen könne man mit dem Vollernter nichts ausrichten und brauche daher gut ausgebildetes Personal. Richerts Ziel ist es, künftig bessere Laubholz-Qualität aus dem Meßstetter Stadtwald anbieten zu können, nicht vorwiegend Brennholz.

Der Nadelwald soll trotzdem seine Berechtigung behalten, wie Franz Maier inmitten einer Fichtenkultur deutlich machte, in der die Forstleute nicht nur 2250 Fichten, sondern auch zahlreiche Douglasien und Ahorn-Bäume gepflanzt haben, die besonders geschützt werden: Weil sie dem Wild so gut schmecken. Das Kuriose dabei: Die Gitter und Röhren kosten mehr als die Setzlinge, wie Maier deutlich machte.

Spektakuläres hatte anschließend Bernd Majer, ein Fahrer der Firma Gersten­ecker aus Hausen am Tann, zu bieten, der mit einem 23 Tonnen schweren Harvester die Bäume an einem Hang in einem Arbeitsgang fällte, entastete und zersägte, was die Stadträte mit staunenden Gesichtern verfolgten. Der Einsatz des Geräts sei wetterabhängig, betonte Revierleiter Holl, denn setzten sich die Bänder, auf denen sich der Riese fortbewegt, mit Lehm zu, reagierten sie wie Slicks, die glatten Reifen der Formel-1-Autos.

Kreidebleich nach der Rutschpartie

Steilhangharvester müssten deshalb mit Hilfe einer Seilwinde gesichert sein, sagte Majer, der nach einer Rutschpartie "auch schon mal kreidebleich ausgestiegen" war, wie er berichtete. Rund 2000 Stunden pro Jahr ist er mit dem 485 000 Euro teuren Fahrzeug unterwegs und erntet damit – im Jahresdurchschnitt – 120 Festmeter Holz pro Tag, maximal 75 Zentimeter dicke Stämme. Seinen 400-Liter-Tank muss er im Schnitt alle zwei Tage befüllen. Was Julia Kneer ein Stück weiter den Hang unten vorbereitet hatte, war das Kontrastprogramm auf vier Beinen mit Namen Monti: Das Schwarzwälder Kaltblut gehört Joachim Schreijäg aus Deilingen und hilft sowohl beim Fällen als auch beim Rücken der Bäume. Dass sein Einsatz weit pfleglicher für den Wald und den Boden ist, als der des Harvesters, musste die Revierleiterin nicht eigens betonen – die Stadträte konnten sich selbst davon überzeugen. Zwar schaffen Monti und seine menschlichen Kollegen nur vier bis sechs Festmeter pro Stunde, je nach Gelände, sind dafür aber viel flexibler einsetzbar, wie Kneer betonte: "Wir waren alle sehr überrascht von der positiven Leistung."

Überrascht waren am Freitag auch die Stadträte: darüber, mit welchen Widrigkeiten Forstleute und Waldarbeiter zuweilen zu kämpfen haben und wie gekonnt sie darauf reagieren. Einhelliger Tenor am Ende des abenteuerlichen Waldbegangs: "Das hat sich wirklich gelohnt."

Frauen brauchen manchmal Hilfe durch das – physisch oft überlegene – männliche Geschlecht. Zumal bei einem Waldbegang durch knöcheltiefen Morast, steil bergauf und steil bergab im Meßstetter Stadtwald.

Wie gut, dass es in Meßstetten von Gentlemen nur so wimmelt, die dann zur Stelle sind. Der stellvertretende Hauptamtsleiter Jonas Mauch reicht im richtigen Moment stets die helfende Hand, Stadtrat Oliver Rentschler hebt Hindernisse hoch und macht den Weg frei. Und was tun die beiden Stadträte Josef Fischer und Jürgen Clesle? Als längste und breitschultrigste Männer im Gemeinderat fungieren die beiden – anders als bei Diskussionen des Gremiums über die Stadtentwicklung – als Bremser: Schön langsam steigen sie, die mit ungeeignetem Schuhwerk ausgestattete Berichterstatterin hinter sich, den Hang hinab, stellen ihre starken Rücken als Halt zur Verfügung und verhindern so heldenhaft eine Rutschpartie sowie den Totalschaden einer nagelneuen Winterjacke.

Fazit: Manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn unter den Stadträten ein paar Bremser sind: solange sie im richtigen Moment bremsen – und im Sitzungssaal verbal wieder in den Vorwärtsgang schalten.