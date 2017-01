Meßstetten. Zwei Autos sind nach Angaben der Polizei am Sonntagabend auf der Kreuzung der Ebinger Straße mit der Georgstraße zusammengestoßen. Eine 64 Jahre alte Fahrerin, die in Richtung Bueloch unterwegs war, war an der Kreuzung aus der Ebinger Straße nach links in die Georgstraße abgebogen. Im selben Moment wurde sie von einem anderen Auto überholt, dessen Fahrer den Abbiegevorgang nicht wahrgenommen hatte. Beim Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt rund 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.