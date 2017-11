Zum fünften Mal hat sich die Frauengemeinschaft Heinstetten an der Aktion Weihnachten im Schuhkarton beteiligt. Zwölf Frauen trafen sich an sechs Donnerstagnachmittagen im Pfarrsaal zum Stricken und Häkeln. Das Jahr über haben noch viele andere fleißige Frauen zu Hause für diese Aktion gearbeitet. 430 Schals, Socken, Mützen und Hausschuhen kamen zusammen. Bei Kaffee und Kuchen endete die Übergabe in gemütlicher Runde. Wollspenden für weitere Aktionen werden immer angenommen bei der Frauengemeinschaft. Foto: Steidle