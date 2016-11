Zum vierten Mal hat sich die Frauengemeinschaft Heinstetten an der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" beteiligt. An sechs Donnerstagnachmittagen trafen sich die Frauen zum Stricken und Häkeln im Pfarrsaal. An vielen Abenden arbeiteten sie auch zu Hause. Susanne Wysotzki aus Meßstetten war beim Abholen der insgesamt 320 Schals, Socken, Mützen und Hausschuhen beeindruckt. Sie dankte allen 16 Handarbeiterinnen. Bürgermeister Frank Schroft machte sich ein Bild von der Frauengemeinschaft und der Aktion. Als Geschenk für Schroft übergab Renate Drissner von ihr selbstgehäkelte grüne Hausschuhe in der Logofarbe der Stadt. In gemütlicher Runde dankte die Vorsitzende Regina Löffler allen für ihren Einsatz. Foto: Steidle