Meßstetten 28 820 Euro für die Region

Die Stadt Meßstetten und die Gemeinde Nusplingen werden durch das VR-Mobil und Spenden für die Ferienspiele unterstützt.

Wie jedes Jahr erhalten das Gymnasium Meßstetten, die Grundschule aus Hartheim/Heinstetten und das Jugendbüro Spenden für Schullandheimaufenthalte, Studienfahrten, Projekte und Jugendveranstaltungen. Die Grundschule in Oberdigisheim finanziert mit ihrer Spende die Neugestaltung des Schulhofes.

Weitere Spendenempfänger sind die Boscha Hexa aus Heinstetten, der Förderverein Alte Friedhofskirche aus Nusplingen, die Feuerwehr Oberdigisheim, die Herzgruppe Heuberg, der Männergesangverein und Ohrwurm aus Meßstetten, die Michelezunft Hartheim, der Skiclub Egesheim, die Süddeutsche Gemeinschaft Meßstetten und die Tennisgemeinschaft Hartheim.

Der Seminarkurs des Gymnasiums Meßstetten nutzte die Gelegenheit und stellte die Schülerfirma MoaPa vor. MoaPa stellt Palettenmöbel her, die ab sofort bei der Volksbank Heuberg in Meßstetten besichtigt und bestellt werden können. Vorstand Michael Heinemann dankte allen Empfängern und Anwesenden für ihr meist ehrenamtliches Engagement in der Region. Ein besonderer Dank ging an die Schüler des Gymnasiums für ihre Idee und die Präsentation ihrer Möbelstücke. Im Anschluss waren die Gäste zu einem Umtrunk eingeladen.