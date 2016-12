Meßstetten 2600 Ereignisse und 62 000 Besucher

Meßstetten-Oberdigisheim. Bei der Gründung der Sparkasse Zollernalb vor 180 Jahren habe man noch nicht an Stiftungen und Sponsoring, so wie es heute der Fall sei, gedacht, sagte Vorsitzender Markus Schmid. In den vergangenen Jahren sind zur Stiftung Umwelt und Natur mittlerweile 29 weitere Stiftungen hinzugekommen. Die Sparkasse habe mit mehr als sechs Millionen Euro die Stiftungen unterstützt.

Vor 20 Jahren ist die Stiftung Umwelt und Natur auf Initiative der Sparkasse Zol­lernalb gegründet und nach dem Umbau der ehemaligen Näherei Rehfuss & Stocker, was 2003 geschehen ist, das Naturerlebniszentrum 2004 eröffnet worden.

Landrat Günther-Martin Pauli äußerte sich dankbar dafür, dass diese Stiftung vor 20 Jahren gegründet worden sei und mit dieser Einrichtung viele Menschen ihre Erfahrungen an die Jugend weiter gäben. Das Naturerlebniszentrum sei nicht mehr wegzudenken. Das Oberdigisheimer Ries habe durch die jährlichen Pflegeaktionen 117 000 Ökopunkte erwirtschaftet.