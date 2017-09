Meßstetten 23-Jährige bei Unfall in Tieringen verletzt

Die junge Frau kam laut Polizei aus der Neue Straße und wollte an der Kreuzung mit der Balinger Straße nach links auf diese in Richtung Oberdigisheim abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden Kleinwagen. Die beiden Autos stießen zusammen. Bei der heftigen Kollision verletzte sie sich und wurde ins Krankenhaus Tübingen gebracht. Die Schwere der Verletzungen ist noch nicht bekannt. Der Kleinwagen-Fahrer blieb unverletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.