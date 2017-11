Meßstetten 16 Sonnenuntergänge an einem Tag

Meßstetten. Nachdem Alfred Sauter, Vorsitzender der gastgebenden Offizier- und Unteroffizierheimgesellschaft Geißbühl begrüßt hatte, stellte Reiter kurz die Europäische Weltraumorganisation (ESA) vor, der momentan 22 Mitgliedsstaaten angehören und deren europäische Raumflugkontrollzentrum seinen Hauptsitz in Darmstadt hat. Danach schilderte er, wie er zur Raumfahrt kam. Nach dem Abitur war er Soldat geworden und bei der Luftwaffe und wurde zum Kampfpiloten ausgebildet. Als die ESA 1989 nach geeigneten Kandidaten für ihre zweite Astronautengruppe suchte, bewarb er sich und wurde unter mehr als 22 000 Aspiranten aus ganz Europa zusammen mit vier weiteren Männern und einer Frau ausgewählt.

Von Januar bis Juli 1993 absolvierte Reiter seine Grundausbildung im Europäischen Astronautenzentrum in Köln und danach ein Basistraining in der Nähe von Moskau. Am 17. März 1995 wurde er als Bordingenieur für die Stammbesatzung der Mission "Euromir 95" nominiert, am 3. September 1995 brach er zum ersten ESA-Langzeitflug zur Raumstation Mir auf. 179 Tage lang sollte er im All bleiben – das ist europäischer Langzeitrekord – ; in dieser Zeit führte er 41 wissenschaftliche Experimente durch, absolvierte die ersten beiden Außenbordeinsätze eines deutschen Raumfahrers und umrundete alle 90 Minuten die Erde – das macht 16 Sonnenuntergänge pro Tag. Die waren spektakulär; Reiter sah aber noch andere Dinge: Rodungsflächen im Regenwald und das Auge eines Hurrikans, in das er auch das Meßstetter Publikum blicken ließ. Sogar ein Luftbild von Meßstetten hatte er mitgebracht, aufgenommen aus 350 Kilometern Höhe.

Am 29. Februar 1996 kehrte Thomas Reiter gesund und munter auf die Erde zurück, wo er ein Jahr später das Kommando eines Tornado-Jagdbombergeschwaders im friesischen Jever übernahm. War es das? Nein. Bereits 2001 begann die Vorbereitung auf den ersten ISS-Langzeitflug eines ESA-Astronauten, 2005 wurde Reiter für die Mission "Astrolab" berufen, und am 4. Juli 2006 startete er im Space Shuttle "Discovery" zur internationalen Raumstation ISS. Diesmal brachte er es auf einen Weltraumausstieg und 171 Tage im All – der Rekord wackelte, fiel aber nicht.