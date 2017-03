Am Saisonauftaktturnier des Tennisclubs Loßburg in Pfalzgrafenweiler nahmen 22 Spieler teil – ein illustres Feld, das der Turnierleiterin Svenja Eberhardt ein Problem bereitete: Bei so großer Ausgeglichenheit konnte die übliche Aufteilung in A- und B-Gruppe nicht erfolgen, und so wurden daraus kurzerhand A1 und A2. Die zum Teil hart umkämpften Partien bestätigten es durchweg: Keiner fiel leistungsmäßig gegenüber den anderen deutlich ab, jedes Zufalls-Doppel konnte die anderen schlagen. Die Neuerung, die eigentlich ein Reaktivieren eines traditionellen Vorgehens war, kam gut an: Statt aufwändiger Ergebnisaufzeichnungen in Listen und Tabellen erhielt jeder Matchwinner ein "Schleifchen". Ein besonderer Dank des Tennisclubs galt Rolf und Renate Tils, die mit dem "TCL-Kaffee-Geschirrmobil" unterwegs waren, Kaffee gekocht und Kuchen organisiert hatten. Der Abschluss war in der "Traube" in Loßburg. Foto: TC Loßburg