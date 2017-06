Loßburg Zukunftskonzept gefragt

Neidische Blicke warf Kober hinunter an die Schwarzwaldbahn: In Gutach locke "Adventure-Golf" Touristen an. Eine ähnliche Attraktion würde an einem neuen Standort, etwa im Zauberland, Loßburg gut anstehen, erfordere aber auch erheblich höhere Investitionen. Nach Ansicht von CDU-Gemeinderat Bernd Armbruster steht und fällt die Minigolf-Anlage mit ihren Betreiber. Das war bis 2009 noch die Gemeinde Loßburg selbst, seither ein privater Pächter, der pro Saison der Gemeinde rund 1000 Euro erwirtschaftet. Dieser klage aber auch schon, dass der Aufwand an Arbeitszeit in keinem Verhältnis zum Ertrag stehe.

Nach Auslaufen des Pachtvertrags ist der aktuelle Pächter höchstens noch fürs laufende Jahr bereit, die Minigolfanlage zu öffnen. Die Loßburg Information kann dessen Arbeit hingegen nicht übernehmen – das würde vom Weg abgesehen auch Sonntagsschichten erfordern.

Der Gemeinderat verwies die Entscheidung über ein Zukunftskonzept in die Fraktionen und an die kommende Gemeinderats-Klausur.