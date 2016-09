Loßburg. Die Kreisvolkshochschul-Außenstelle Loßburg hat das Programm für das Herbstsemester zusammengestellt. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Ab Montag, 19. September, wird im Bürgerhaus Jakobskirche wieder Kundalini-Yoga mit Bärbel Kilgus angeboten. Der Kurs umfasst zehn Termine, jeweils montags von 19 bis 20 Uhr. Matte und Decke sind mitzubringen. Hildegard Bammert-Gapp leitet den Kurs Französisch A2, Voyages 2. Er beginnt am Donnerstag, 22. September, und findet donners-tags wöchentlich von 10.30 bis 12.00 Uhr im Bürgerhaus Jakobskirche statt. Asiatische Snacks und Fingerfood kennenlernen können Interessierte mit Aileen Wörner am Dienstag, 15. November, von 17.30 bis 21.30 Uhr in der Küche des Schulzentrums Schulstraße 20. Anmeldungen sind online unter www.vhs-freudenstadt.de oder unter Telefon 07441/920 14 44 möglich.