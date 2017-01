Loßburg Wuchtig und elegant zugleich

Loßburg. An der Freudenstädter Straße entsteht derzeit das Flaggschiff der Filialen-Flotte von Ziegler’s Backstube mit Hauptsitz in Schopfloch. 23 Zweigstellen hat der Familienbetrieb – die neue in Loßburg wird die größte und modernste. Die Arbeiten in dem Neubau laufen auf Hochtouren. Er umfasst etwa 420 Quadratmeter überbaute Fläche auf zwei Stockwerken. Die Nutzfläche in dem Haus beträgt 620 Quadratmeter. Ende Februar, nach rund 15-monatiger Bauzeit, ist die Eröffnungsfeier in dem Bäckerei-Café vorgesehen, wie Raphael Ziegler und Planer Achim Streim bei einem Rundgang auf der Baustelle im Gespräch mit unserer Zeitung sagten.

Ursprünglich sollte das im ebenso wuchtigen wie zugleich eleganten Industrial Style gehaltene Bauwerk bereits im November fertiggestellt sein. Aber Gründlichkeit bei den Arbeiten ging vor übereiltem Tempo, und manche Handwerker kamen wegen voller Auftragsbücher zeitlich ans Limit. Zudem kann der große Pizzaofen erst im nächsten Monat geliefert werden. Deshalb wurde der Zeitplan für das Projekt etwas gestreckt.

Industrieller Stil, das bedeutet laut Raphael Ziegler nicht zuletzt, "ehrliche Materialien" zu verwenden: Die Holzteile sind aus Massivholz, Stahl ist Stahl und sieht nicht bloß so aus, und auch die roten Backsteinwände sind echt.