Loßburg "Wirtschaftliche Vorzeigegemeinde"

Allein von dem Neubauvorhaben "BA 6" der Firma Arburg verspricht Enderle sich neue Arbeitsplätze in dreistelliger Zahl. Und noch mehr Firmennamen wurden genannt.

"Loßburg ist wirtschaftlich gesehen eine Vorzeigegemeinde", betonte Enderle. Eine besondere Stärke sah er im Zusammenhalt zwischen Gemeinderat, Verwaltung und Bürgermeister, die an einem Strang ziehen, mit- und weiterdenken und Einzelinteressen hintenan stellen: "Die kann man nicht auseinanderbringen – das merken auch andere Behörden."

Eine gute Zukunft erwartete Enderle auch für zahlreiche weiterzuführende Projekte. Die Kommune sei inzwischen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zuständig.

Kreisverkehr an Oberndorfer Straße in Rekordzeit gebaut

An 33 Personen habe mittlerweile privater Wohnraum vermietet werden können. Das fördere die Integration, zumal der örtliche Freundeskreis Asyl "einer der besten im Land" sei.

An verschiedene bauliche Maßnahmen erinnerte Bauamtsleiter Erich Günter. So werde das derzeit im Bau befindliche große Bäckerei-Café an der Hauptstraße im kommenden Jahr in Betrieb gehen. Auch das Zauberland, das Frei- und das Hallenbad seien im nächsten Jahr wieder gut in Schuss. Das "große Wellenreiten" auf verschiedenen Straßen sei beendet, der Kreisverkehr an der Oberndorfer Straße in Rekordzeit realisiert worden.

Mit "Bahnhofstraße III" beginnt laut Günter 2017 die Erschließung eines weiteren Neubaugebietes. "Der Verpflichtung, für Familien bezahlbaren Baugrund zur Verfügung zu stellen, haben wir mehr als Rechnung getragen", freute sich auch der Bürgermeister.

Bürgermeister will Projekt Nahwärmenetz vorantreiben

Enderle will im kommenden Jahr auch entschieden das Projekt Nahwärmenetz vorantreiben: "Mit dem Förderprogramm Klimaschutz mit System haben wir einen seltenen Fisch an Land gezogen."