Loßburg. Nach einem Jahr der Vakanz werden am Sonntag, 18. September, zwei neue Mitarbeiterinnen feierlich in ihre Tätigkeit bei der Liebenzeller Gemeinschaft Loßburg eingesetzt. Schwester Johanna Landau, vorher im Gemeinschaftsbezirk Kraichgau tätig, wechselte Anfang September als Gemeindediakonin zu den Liebenzellern nach Loßburg. Rosalie Weber, Absolventin der Internationalen Hochschule Liebenzell, Studienzweig Gemeindepädagogik, tritt ihre erste Arbeitsstelle als Jugendreferentin an. Der Einsetzungsgottesdienst im Bezirkszentrum in der Lilienstraße 7 beginnt um 14 Uhr. Die Predigt hält Pfarrer Hartmut Schmid, Vorsitzender des Liebenzeller Gemeinschaftsverbands. Im Anschluss gibt es Kaffee.