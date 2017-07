Loßburg Wenn plötzlich Pflegefall eintritt: Rotes Kreuz bietet Beratung an

Vorsitzender Walter Morlock begrüßte die zahlreichen Zuhörer im DRK-Heim. Marion Schmid hob hervor, dass sich die meisten Menschen nicht für das Thema Pflege interessieren. Erst wenn sie selbst betroffen seien, würden sich viele informieren. Auf unterschiedliche Art und Weise könne jeder zum Pflegefall werden. Im vergangenen Jahr blieben laut Marion Schmid rund 80 Prozent des für die Pflege vorgesehenen Gelds bundesweit unberührt.

Viele Menschen würden zu spät oder gar nicht einen Antrag zur Einstufung in eine Pflegekategorie stellen. Marion Schmid ermutigte die Zuhörer frühzeitig den Antrag für eine Pflegestufe zu stellen. Das Rote Kreuz in Freudenstadt bietet bei diesem Thema neben einer Wohnraumberatung für Angehörige auch eine Pflege- und Demenzberatung an.

Was ist bei der Pflege zu beachten? Wo können Pflegeartikel beschafft werden, und wie geht man mit einem Menschen, der gepflegt werden muss um? All diese Fragen beantwortete die Referentin. Sie betonte, dass man sich als pflegender Angehöriger, selbst nicht vergessen dürfe. Viele Krankenkassen übernehmen mittlerweile für die Angehörigen die Kosten für eine Kur.