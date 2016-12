Loßburg-Schömberg. Ein Weihnachtsmarkt beginnt am morgigen Sonntag, 11. Dezember, um 11 Uhr auf dem Hofbauernhof in Schömberg. Mehr als 30 Aussteller bieten in den verschiedenen Gebäuden des Hofbauernhofs ihre Waren an. Es gibt unter anderem Apfelpunsch, Bücher, Schmuck, Seifen, kirgisische Kissen, Heilsteine, Floristik, Kristalle, Kerzen, original Schweizer Raclette, Modedesign, Spielzeug, Keramik und ökologische Weihnachtsbäume. In der Hofbackstube wird Brot gebacken, der Hofladen ist an diesem Tag ebenfalls geöffnet und bietet eine große Auswahl an hofeigenen und regionalen Produkten. Auch für Live-Musik ist gesorgt. Für die Kinder wird um 16 Uhr der Heuboden für eine Weihnachtsgeschichte geöffnet. In der karminroten Teejurte oder in der alten Gaststube gibt es die Möglichkeit, sich aufzuwärmen und zu unterhalten.