Loßburg Wanderfreude bleibt ungebrochen

Loßburg-Betzweiler-Wälde. Unterwegs konnte sich die Wanderschar an drei Kontrollstellen mit Speisen und Getränken stärken. Die Kontrollpunkte waren von der Wandergruppe und Jugendabteilung des SV Betzweiler-Wälde besetzt. In der Heimbachhalle wurden ebenfalls Speisen serviert.

An beiden Tagen hätten etwa 50 Helfer mitgewirkt, sagte Andreas Reich, Vorstand für den Bereich Sport. Er dankte der DRK-Ortsgruppe Loßburg und der Feuerwehr Betzweiler-Wälde für ihre Mithilfe. Außerdem gab der der Musikverein Betzweiler ein Frühschoppenkonzert in der Heimbachhalle. Die Besucher schunkelten und sangen dabei fröhlich mit.

Die Zehn- und 20-Kilometer-Strecken führten über den Obelsbach zur Hegisstraße. Von dort machten sich die Zehn-Kilometer-Wanderer über den Einfirst zur Kontrollstelle am Dorfgemeinschaftshaus Wälde auf. Noch mehr ausholen mussten die Wanderer auf der anspruchsvollen 20-Kilometer-Rundtour: Am Stuhl vorbei ging es zum äußeren Vogelsberg nach Dottenweiler. Zurück ging es über den Nachtberg nach Sterneck, um von dort am beschaulich plätschernden Heimbach entlang über Wälde und das Naturschutzgebiet die Heimbachhalle anzusteuern.