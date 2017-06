Loßburg-Wittendorf. Der DRK Ortsverein Wittendorf lädt für Freitag, 30. Juni, um 19.30 zu einem Vortrag mit dem Thema "Plötzlich Pflegefall" ins DRK-Heim im alten Schulhaus in Wittendorf ein. Von einer Sekunde auf die andere kann sich ein ganzes Leben verändern. Durch Unfälle oder plötzlich eintretende Erkrankungen können Menschen zum Pflegefall werden. Für Angehörige ist dies eine emotionale Ausnahmesituation, die schnell zur Überforderung und Überlastung führen kann, wie das Rote Kreuz mitteilt. Marion Schmid, Kreissozialleiterin beim Deutschen Roten Kreuz in Freudenstadt, gibt Einblicke in ihre Arbeit und zeigt die Unterstützungsmöglichkeiten des Roten Kreuzes auf. Neben Beratungsmöglichkeiten und Hilfe zur Unterstützung bei der Pflege stehen bei dem Vortrag auch Informationen zum richtig eingerichteten Pflegebereich zuhause auf der Agenda. Der Eintritt ist frei.