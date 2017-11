Loßburg-Wittendorf. Ernst Giering ist seit 60 Jahren aktives DRK-Mitglied und berichtet in der Vortrags-Reihe "Hilfe!" von seinen Erfahrungen. Der DRK-Ortsverein Wittendorf lädt zu dem Vortrag am Sonntag, 19. November, ab 14 Uhr im DRK-Heim in Wittendorf ein. Unter dem Motto "Hilfe – Wir haben geholfen!" schildert Ernst Giering seine Erlebnisse. Er war mit seinen DRK-Kameraden unter anderem 1962 bei der Sturmflut in Hamburg und bei dem Erdbeben in Skopje 1963 im Einsatz. Auch davon berichtet er bei seinem Diavortrag. Zudem erzählt Giering einige Anekdoten. Nach dem Vortrag gibt es Kaffee und Kuchen.