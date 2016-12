Loßburg. Einen Vortrag über die Mongolei hält Frank Riedinger am Donnerstag, 5. Januar, ab 20 Uhr im Kinzighaus in Loßburg. Die Multimediashow auf Großleinwand basiert auf Erlebnissen und Begegnungen während Riedingers Reisen in das zentralasiatische Land. Neben der Landschaft sind es die Menschen, die dieses Land einzigartig machen. Der Referent bringt seinen Zuhörern die Mongolei in ihrer ganzen kulturellen Vielfalt näher. Das Land ist viereinhalb mal so groß wie Deutschland. Die Bilderreise führt von der Wüste Gobi bis zur sibirische Grenze. Riedinger berichtet von den Adlerjägern, einer Murmeltierjagd, von Rentierzüchtern und den Schamanen des Landes.