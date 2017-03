Loßburg Vorträge beim Roten Kreuz

Loßburg-Wittendorf. Im Rahmen der Veranstaltungen zu seinem 50-jährigen Bestehen bietet der DRK-Ortsverein Wittendorf eine Vortragsreihe an. Den Auftakt bildet ein Vortrag am Freitag, 24. März, ab 19.30 Uhr im DRK-Heim im alten Schulhaus in der Oberdorfstraße 2 in Wittendorf. Dabei geht es um die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK-Kreisverbands Freudenstadt. Unter dem Motto "Suchen – Retten – Helfen" stellen sich Vierbeiner und Herrchen allen Interessierten vor. Erklärt wird unter anderem, welche Voraussetzungen an einen Rettungshund gestellt werden und wie ein Hund zum Rettungshund wird, was ein Rettungshundeführer ist und welche Eigenschaften er mitbringen sollte. In weiteren Vorträgen informiert der Ortsverein über die Verwendung von Blutspenden, Kindernotfälle, Hilfe bei Pflegefällen, das Helfer-vor-Ort-System und den Notfallnachsorgedienst.