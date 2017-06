Loßburg Vorführfahrzeug ersetzt Unimog

Loßburg. Ihren nunmehr 24 Jahre alten Unimog will die Gemeinde Loßburg ersetzen – mit einem Nachfolgefahrzeug aus der gleichen Baureihe, auch wenn das Fahrerhaus kaum noch Ähnlichkeiten mit dem Vorgänger aufweist. Allein in den vergangenen drei Jahren waren rund 26 000 Euro in den alten Unimog zu investieren. Eine Komplettinstandsetzung kostet weitere mindestens 16 000 Euro: Mit Abstand zu viel, findet Erich Günter vom Bauamt.