Loßburg Von Liebe in all ihren Farben

Loßburg. "Edith, mon amour" ist der Titel eines Konzerts mit Barbara Zechel am Samstag, 18. November, ab 19.30 Uhr im Kinzighaus in Loßburg. Wenngleich sie in Statur und Aussehen dem Pariser Vorbild ähnelt: "Die Piaf nachmachen" will Barbara Zechel nicht. Sie setzt auf Interpretation statt Imitation. Zweisprachig aufgewachsen, interessierte sich Zechel schon früh für die Klassiker des französischen Chansons, von Juliette Gréco und Jacques Brel.