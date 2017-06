Loßburg Von Gastfreundschaft überwältigt

Der Empfang im Kindergarten mit deutschen Liedern hat Gunther Gapp beim jüngsten Besuch in Harta besonders berührt. Er engagiert sich im Partnerschaftskomitee der Gemeinde Loßburg, die eine Dreier-Partnerschaft pflegt: Harta und Loßburg, dazu Anse in Frankreich. Im 8. Schuljahr, schwärmte Gapp, wolle man in Harta sogar bilingualen Unterricht anbieten: Mathematik auf Deutsch.

Das liegt insofern auch nahe, weil die in Harta ansässigen Donauschwaben ursprünglich Deutsche sind und die deutsche Sprache pflegen. Auch Bürgermeister Laszlo Dollenstein hielt seine Festrede auf Deutsch.

"Mit welcher Leidenschaft der Festakt gefeiert wurde", beeindruckte den Loßburger Hauptamtsleiter Claus Sieß zutiefst. Verdiente Mitstreiter wie Gunther Gapp, Lore Meser oder Klaus Thal erhielten Medaillen mit Loßburger und Hartaer Wappen, eingelassen in ein Buch aus edlem Holz.

Hartas Bürger können alle Debatten im Gemeinderat live im Lokalfernsehen verfolgen. Ansonsten ist Harta nach wie vor ein eher armer Ort mit hoher Arbeitslosigkeit. Und so sind auch im Jahr 2017 noch die Kleiderspenden und die Bobby-Cars für den Kindergarten, die die Loßburger im Gepäck hatten, hochwillkommen. Dennoch konnten die Loßburger die Gastfreundschaft in Harta nur bewundern. Den herzlichen Empfang, das reichliche und gute Essen: "Man kommt zu Freunden", so Hauser.