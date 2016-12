Loßburg Von Fertigungstiefe beeindruckt

"Arburg engagiert sich bereits seit Anfang der 80er-Jahre in DGQ-Regionalkreisen. Gerne haben wir den Gästen beim aktuellen Treffen frische Impulse zu Qualitätsthemen im Maschinenbau gegeben und unsere Erfahrungen intensiv ausgetauscht", sagt Walter Däumler, Abteilungsleiter Qualitätswesen bei Arburg. Nachdem Thomas Link, DGQ-Regionalkreisleiter Alb-Schwarzwald-Baar, die Gäste begrüßt hatte, präsentierte Arburg-Technikgeschäftsführer Heinz Gaub das Unternehmen und stellte eine kürzlich vom Magazin Wirtschaftswoche in Auftrag gegebene Studie vor. Demnach ist Arburg als eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands eingestuft und als erster Maschinenbauer unter den Top 50 gelistet. Bei einem Betriebsrundgang informierten sich die Experten über Qualitätsthemen in der Fertigung.

Besonders beeindruckt zeigten sich die Gäste über die hohe Fertigungstiefe von über 60 Prozent. So verfügt Arburg zum Beispiel über eine eigene Blechbearbeitung für die Herstellung der Allrounder-Maschinenständer und fertigt sogar die Leiterplatten selbst. Auf großes Interesse stießen auch die Qualitätsprüfung in der Rotationsfertigung, die Abnahme von Neumaschinen mittels Industrie-4.0-technisch vernetzten Messwagen und das moderne Konzept zur Gruppenarbeit. In einer Diskussionsrunde wurden unter anderem die Trendthemen "Energie- sowie Risiko-Management" angesprochen.