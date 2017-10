Loßburg Von Erschließung bis zu Lehrpfad

Neben der Wegeerschließung seien es jedoch die Waldarbeiter der Stiftung, die maßgeblich für die nachhaltige und schonende Waldbewirtschaftung sorgen. Daher dankte der Verwaltungsrat Revierleiter Schmalz und der Waldarbeiterpartie für die vorbildliche waldbauliche Vorgehensweise.

Schmalz führte aus, dass im Plenterwald der Gemeindestiftung die Buche zu den wichtigsten Mischbaumarten gehört. Die Buche sollte 20 Prozent in den Tannen-/Fichtenwäldern erreichen. Da sie im Stiftungswald jedoch nur einzeln, beziehungsweise in Gruppen, vorkommt, sei sie qualitativ nur bedingt tauglich. Zudem trete seit einigen Jahren vermehrt die Buchenrindennekrose auf, die vor allem alte Bäume zum Absterben bringt. In den Durchforstungen und Plenterhieben wird nun vermehrt darauf hingewirkt, diese kranken Buchen zu entfernen.

An einem Buchenholzpolter zeigte Schmalz, wie der Pilz das Holz schädigt, zersetzt und zuletzt unbrauchbar macht.

Bei der Schutzhütte in Schömberg stellte der Förster den geplanten Schömberger Wald-Pfad vor. An sechs Stationen werden künftig die Begriffe Altersklassenwald, Weißtanne, Naturverjüngung, Dauerwald als Betriebsziel, Plenterwald und Mehrgenerationenwald erklärt. Der Waldpfad führt außerdem durch den Ortskern, sodass auch die geschichtlichen Belange der Ortschaft erläutert werden.

Der Waldpfad ergänzt damit die waldpädagogische Zielsetzung rund um die Schutzhütte Schömberg.