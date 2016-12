Loßburg Verdienste von 120 Jubilaren gewürdigt

Für deren jahrzehntelange Treue, herausragendes Engagement, unermüdlichen Einsatz, fachliches Know-how und soziale Kompetenz dankte Michael Hehl den Jubilaren und Ruheständlern: "Sie alle haben Ihren Teil dazu beigetragen, Arburg zu dem zu machen, was es heute ist: einer der international führenden Maschinenhersteller für die Kunststoffverarbeitung mit mittlerweile knapp 2700 Mitarbeitenden weltweit." Arburg sei ein echtes Familienunternehmen, dessen Mitglieder immer füreinander und auch immer für alle Kunden und Partner da sind. Aus diesem Grund laute das neue Markenversprechen von Arburg: "Wir sind da." Arburg sei ein global aufgestellter Marktführer, dessen Herz in Loßburg schlage und ein Familienunternehmen, das sich neben seinen technologischen Leistungen besonders durch Menschlichkeit und "Made in Loßburg" im Wettbewerb abhebe.

"Auf Arburg kann man sich verlassen", betonte der geschäftsführende Gesellschafter. "Das beweisen wir seit Jahrzehnten, auch zusammen mit Ihnen, liebe Jubilare und Ruheständler."

Mit Meilensteinen der Unternehmensgeschichte erinnerte Michael Hehl an die Eintrittsjahre der Jubilare: 2006 kam anlässlich des Jubiläums "50 Jahre Arburg Spritzgießmaschinen" die bis heute erfolgreiche Golden-Edition-Baureihe auf den Markt.

1991 wurden die Drehtischmaschinen eingeführt, die auch heute noch gefragt sind und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Vor 40 Jahren hat Arburg das 7200 Quadratmeter große Mehrzweckgebäude gebaut, bei dem die weltweit erste Fassadenheizung zum Einsatz kam.

Überblick über internationale Aktivitäten

"Diese historischen Beispiele belegen eindrucksvoll die langfristige und zukunftsorientierte Entwicklung des Unternehmens – bei den Produkten ebenso wie in der Gebäudetechnik", sagte Michael Hehl. Als aktuelles Beispiel nannte er Neuheiten, die im Oktober dieses Jahres auf der Weltleitmesse der Kunststoffbranche, der K 2016, erfolgreich präsentiert wurden. Darüber hinaus bot er einen Überblick über die zahlreichen internationalen Aktivitäten und die vielen Bauprojekte, deren Zahl einmalig in der Arburg-Geschichte sei.

Arburg werde diesen erfolgreichen Weg auch in Zukunft gehen und als Trendsetter der Branche neue Themen und Technologien auf den Weg bringen und vorantreiben. "Wir wissen, dass wir den Erfolg unseres Unternehmens neben der ganzen Technik vor allem den engagierten Mitgliedern der weltweiten Arburg-Familie verdanken", unterstrich der geschäftsführende Gesellschafter. Für deren Wachstum spiele seit mehr als sechs Jahrzehnten das prämierte Ausbildungssystem eine wichtige Rolle. Darüber hinaus nutze man neben speziellen Recruiting-Messen auch internationale Fachmessen, um verstärkt auf Arburg als attraktiven Arbeitgeber aufmerksam zu machen. "Sie sehen, wir tun sehr viel, um auch in Zukunft hochqualifizierte Mitarbeiter zu haben, auf die wir uns wie auf Sie verlassen können", so Michael Hehl.

Für das hohe Engagement und die Unternehmenstreue dankten die geschäftsführenden Gesellschafter Michael Hehl, Juliane Hehl und Renate Keinath jedem der Jubilare persönlich. Die langjährigen Mitarbeiter bekamen als Dank und Anerkennung Geschenke und Urkunden.

Den Jubilaren mit 40 Jahren Betriebszugehörigkeit überreichte der Loßburger Bürgermeister Christoph Enderle zusätzlich eine von Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterzeichnete Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg.

