Loßburg Ulrike Folkerts trägt sich ins goldene Buch ein

Von Bürgermeister Enderle wollte Folkerts wissen, wie es in Loßburg mit dem Tourismus läuft ("immer unberechenbarer") und wie viele Flüchtlinge in der Gemeinde leben – insgesamt sind es 178. Neugierige Fragen zum Ausgang des neuen "Tatorts" beantwortete sie mit diplomatischer Zurückhaltung: "Ich weiß seit Montag, wer der Mörder ist." Und verwies auf die Ausstrahlung des ersten Improvisations-Tatorts "Babbeldasch" unter der Regie von Axel Ranisch am 26. Februar.

Nach den Dreharbeiten für den neuen "Tatort" unter Ranischs Regie in und um den Adrionshof in Ödenwald wird der Film in den nächsten zwei, drei Wochen geschnitten, die Aufnahmen werden in die richtige Reihenfolge gebracht, wie Annette Gilcher vom SWR auf Anfrage mitteilte. Dann kommt der Feinschnitt, die Musik wird eingespielt, und zum Schluss werden bei den Filmaufnahmen die Farbkorrekturen vorgenommen. Gesendet wird der neue "Tatort" im nächsten Jahr.

Zwischen den Dreharbeiten im beschaulichen Weiler Ödenwald und einem Auftritt auf der großen Opernbühne liegt für Ulrike Folkerts kaum mehr als ein Tag. Denn bereits am kommenden Montag steht sie im Bonner Opernhaus bei einem Gastspiel in der Veranstaltungsreihe "Quatsch keine Oper!" auf der Bühne. Zu erleben ist die Schauspielerin in einer szenischen Bühnenlesung von Günter Grass’ Monumentalwerk "Die Blechtrommel". Ausgewählte Szenen, im Dialog gelesen von Ulrike Folkerts und Clemens von Ramin, untermalt der Schlagzeuger Stefan Weinzierl atmosphärisch mit zeitgenössischer Musik.

Dann aber hat Ulrike Folkerts erstmal ein paar Wochen frei – bevor sie auf Theatertournee geht.