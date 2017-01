Loßburg. Eine 20-jährige Frau fuhr am Dienstag um 13.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße 4756 von Wittendorf in Richtung Loßburg. In einer Rechtskurve kam sie aufgrund eines Fahrfehlers und nicht angepasster Geschwindigkeit mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab, wie die Polizei berichtet. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall zog sich die Fahrerin mittelschwere Verletzungen zu. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4500 Euro.