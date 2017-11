Loßburg Überlebenskampf und Momente der Freude

Freudenstadt. Matto Barfuss kommt am Samstag, 18. November, um 20.30 Uhr ins Subiaco-Kino in Freudenstadt. Er zeigt seinen Film "Maleika". Es gibt auch ein Filmgespräch. Der Regisseur Matto Barfuss ist der "Gepardenmann": Von 1996 bis 2002 lebte der Fotograf, Maler, Autor und Tierfilmer mehr als 25 Wochen bei einer wilden Raubtierfamilie. In dieser Zeit bewegte er sich meist auf allen Vieren und oft auch barfuß, weshalb er sich den entsprechenden Künstlernamen zulegte.