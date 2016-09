Loßburg Überholt: Biker kommt nach Unfall in Klinik

Loßburg-Betzweiler. Das Unglück geschah auf der Landesstraße 408 im Bereich Innerer Vogelsberg beim Überholen. Dort war ein 22-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen Richtung Loßburg unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr 24-Höfe setzte der Autofahrer zum Überholen eines Lastwagens an, schreibt die Polizei. Dabei war ihm entgangen, dass er selbst bereits vom Motorradfahrer überholt wurde. Der Biker krachte mit seiner Rennmaschine ins Heck des Autos, stürzte und schlitterte mit seiner Maschine etwa 100 Meter über den Asphalt. Hierbei zog er sich erhebliche Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in die Klinik nach Freudenstadt gebracht. An Motorrad und Auto entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro. Derzeit prüft die Polizei, ob der Biker zu schnell war und Mitschuld am Unfall hat, heißt es in der Mitteilung weiter.