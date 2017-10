Alpirsbach. Die Mittwochswanderer aus Alpirsbach laden für den 18. Oktober zu einer Tageswanderung ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Haus des Gastes zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Zunächst geht es zum Bahnhof in Baiersbronn. Die Wanderung auf dem Genießerpfad Sankenbachsteig ist 13 Kilometer lang. Die Tour führt über Friedrichstal zum Stöckerkopf und zum Sankenbachwasserfall. Am Sankenbachsee vorbei geht es zum Wildgehege und nach Baiersbronn. Wanderstöcke und Rucksackvesper werden empfohlen. Eine Schlusseinkehr ist geplant. Margot Eisele, Telefon 07444/32 61, gibt weitere Auskünfte.